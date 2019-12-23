Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.12.19 10:59

"Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Із 9 об'єднаних територіальних громад на Закарпатті лише у двох перемогли кандидати від "Слуги народу".

"Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, переможцями стали:

Оноківська ОТГ - Павло Машіка
Холмківська ОТГ - Тетяна Вачиля
Косонська ОТГ - Олександр Товт (СН)
Керецківська ОТГ - Михайло Мушка
Камянська ОТГ - Михайло Станинець(СН)
Зарічанська ОТГ - Марина Васько
Довжанська ОТГ - Віктор Симканич
Великоберезнянська ОТГ - Богдан Кирлик
Горондівська ОТГ - Іван Туряниця

"На Закарпатті загальнодержавний рейтинг партії "Слуга народу" не спрацював на виборах до ОТГ. Представники політсили перемогли у 2 із 9 ОТГ тому, що під партійним брендом пішли вже чинні голови сіл, які і без партійної символіки мали популярність у суспільстві", - зазначає Глагола.

Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

Слуга народу на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100