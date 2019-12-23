"Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, переможцями стали:

Оноківська ОТГ - Павло Машіка

Холмківська ОТГ - Тетяна Вачиля

Косонська ОТГ - Олександр Товт (СН)

Керецківська ОТГ - Михайло Мушка

Камянська ОТГ - Михайло Станинець(СН)

Зарічанська ОТГ - Марина Васько

Довжанська ОТГ - Віктор Симканич

Великоберезнянська ОТГ - Богдан Кирлик

Горондівська ОТГ - Іван Туряниця



"На Закарпатті загальнодержавний рейтинг партії "Слуга народу" не спрацював на виборах до ОТГ. Представники політсили перемогли у 2 із 9 ОТГ тому, що під партійним брендом пішли вже чинні голови сіл, які і без партійної символіки мали популярність у суспільстві", - зазначає Глагола.

Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші вибори в 86 ОТГ: у поліцію надійшло 45 повідомлень про порушення, тривають перевірки. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.