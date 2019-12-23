"Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, переможцями стали:
Оноківська ОТГ - Павло Машіка
Холмківська ОТГ - Тетяна Вачиля
Косонська ОТГ - Олександр Товт (СН)
Керецківська ОТГ - Михайло Мушка
Камянська ОТГ - Михайло Станинець(СН)
Зарічанська ОТГ - Марина Васько
Довжанська ОТГ - Віктор Симканич
Великоберезнянська ОТГ - Богдан Кирлик
Горондівська ОТГ - Іван Туряниця
"На Закарпатті загальнодержавний рейтинг партії "Слуга народу" не спрацював на виборах до ОТГ. Представники політсили перемогли у 2 із 9 ОТГ тому, що під партійним брендом пішли вже чинні голови сіл, які і без партійної символіки мали популярність у суспільстві", - зазначає Глагола.
Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".
Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.