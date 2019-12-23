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23.12.19 11:40

Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков

Призупинення виплати відшкодування ПДВ великим промпідприємствам призведе до того, що напередодні свят сотні тисяч людей залишаться без засобів до існування.

Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков

Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає. Фактично це диверсія, я по-іншому не можу сказати", – зазначив він.

Каленков також назвав міста, працівники підприємств у яких можуть постраждати через такі кроки держави.

"Ми говоримо про міста Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь. Фактично це сотні тисяч людей, а якщо із членами сімей – це й мільйони людей, які залишаються без засобів до існування. У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість у необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

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