47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Про Бойка, Разумкова і Тимошенко так стверджували по 8-10% опитаних, Порошенка, Медведчука, Вакарчука і Гройсмана - по 5-7%.

Зеленський як політик року здобув підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу.

Бойка, Медведчука, Рабіновича частіше вибирали жителі Півдня і Сходу.

Тимошенко - Центру і Заходу, Порошенка - Заходу.

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Серед прихильників партій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" лідерів цих сил частіше вибирали як політиків року, ніж Зеленського. Зате серед прихильників партії "Голос" Глава держави отримав кращий результат, ніж Вакарчук.





