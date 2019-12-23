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23.12.19 11:41

47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

47% українців вважають президента України Володимира Зеленського політиком 2019 року.

47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Про Бойка, Разумкова і Тимошенко так стверджували по 8-10% опитаних, Порошенка, Медведчука, Вакарчука і Гройсмана - по 5-7%.

Зеленський як політик року здобув підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу.

Бойка, Медведчука, Рабіновича частіше вибирали жителі Півдня і Сходу.

Тимошенко - Центру і Заходу, Порошенка - Заходу.

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Серед прихильників партій "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" лідерів цих сил частіше вибирали як політиків року, ніж Зеленського. Зате серед прихильників партії "Голос" Глава держави отримав кращий результат, ніж Вакарчук.

47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування 01
47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування 02
47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування 03

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