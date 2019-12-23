"Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ

Про це повідомляє миколаївський журналіст Олег Деренюга у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У селах Капустине, Ташкент, Коларово і Погорілове перемагає чинний глава Мішково-Погорілівської ОТГ Андрій Ботанін. Його конкурент - висуванець партії "Слуга народу" Ігор Бурда програв з великим відривом. За попередньою інформацією, Андрій Ботанін набрав 2228 голосів, Ігор Бурда - 114 голосів", - зазначає він.

За словами Деренюги, аналогічна ситуація і на виборах глави Веснянської ОТГ - там з великим відривом перемагає кандидат Леонід Мухарський, який більш ніж удвічі випередив висуванця партії "Слуга народу" Олексія Желніцького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" на Закарпатті перемогла лише в 2 громадах із 9, - ЗМІ

Раніше в "Слузі народу" заявили про успішні для себе результати виборів до місцевих рад і зазначили, що кожен третій мандат у "слуг народу".

Нагадаємо, перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міській) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори - у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.



