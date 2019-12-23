За вихідні в Києві сталося 248 ДТП, - патрульна поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.

"За минулі вихідні дні (21-22 грудня 2019) на столичну службу "102" надійшло 248 повідомлення про ДТП, з яких у 15 аваріях травмувалися 17 осіб (2 з них загинули)", - сказано в повідомленні.

Так, 21 грудня близько опівночі, на Великій Кільцевій дорозі сталось зіткнення автомобілів FORD та HONDA. Унаслідок автопригоди водій автомобіля HONDA дістав травми та звернувся за допомогою до медиків.

Близько 4-ї години, на Набережному шосе водій ВАЗ не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду (бордюрний камінь). Унаслідок автопригоди водій автомобіля ВАЗ дістав травми та звернувся за допомогою до медиків.

Близько 6-ї години, на вулиці Туполєва водій TOYOTA скоїв наїзд (попередньо на пішохідному переході) на жінку-пішохода, яку медики забрали на огляд до лікарні.

Близько 10-ї години, на вулиці Дніпроводській сталось зіткнення автомобілів KIA та NISSAN. Унаслідок авто пригоди пасажир автомобіля KIA зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

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Близько 15-ї години, на вулиці Інженерній водій ГАЗ скоїв наїзд перешкоду (металевий відбійник). Унаслідок автопригоди водія та пасажира автомобіля ГАЗ шпиталізували до лікарні.

Близько 16-ї години, на вулиці Берковецькій водійка HONDA скоїла наїзд (попередньо поза пішохідним переходом) на жінку-пішохода, яку медики забрали на огляд до лікарні.

Близько 17-ї години, на Брест-Литовському шосе (зупинка громадського транспорту "Пролісок") водій CHEVROLET здійснив наїзд на двох велосипедистів, які від травм загинули на місці автопригоди.

Близько 17-ї години, на проспекті М. Бажана сталось зіткнення автомобілів MITSUBISHI та VOLKSWAGEN. Унаслідок пригоди водія автомобіля MITSUBISHI шпиталізували до лікарні.

Близько 18-ї години, на проспекті П. Григоренка невідомий водій, керуючи автомобілем RAVON GENTRA, скоїв наїзд (попередньо поза пішохідним переходом) на пішохода якого медики забрали на огляд до лікарні. Поліцейські розшукують утікача.

Близько 21-ї години, на Повітрофлотському проспекті сталось зіткнення автомобілів RENAULT та SKODA. Унаслідок автопригоди пасажир автомобіля RENAULT зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

22 грудня близько 12-ї години, на проспекті Палладіна сталось зіткнення автомобілів VOLKSWAGEN та SUZUKI. Унаслідок автопригоди водій автомобіля VOLKSWAGEN зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

Близько 12-ї години, на Броварському проспекті сталось зіткнення трьох автомобілів: SKODA, ВАЗ та ГАЗ. Унаслідок автопригоди водій автомобіля ВАЗ зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

Близько 16-ї години, на Мінському проспекті сталось зіткнення автомобілів HONDA та NISSAN. Унаслідок автопригоди пасажир автомобіля HONDA зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

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Близько 20-ї години, на проспекті Бажана сталось зіткнення мотоцикла KTM та автомобіля HYUNDAI. Унаслідок автопригоди водій мотоцикла KTM зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

Близько 22-ї години, на Великій кільцевій дорозі сталось зіткнення автомобілів SUBARU та SKODA. Унаслідок автопригоди водій автомобіля SKODA зазнав травми та звернувся за допомогою до медиків.

"Будьте уважні, і пам'ятайте: порушення правил дорожнього руху призводить до ДТП", - додали в пресслужбі патрульної поліції.