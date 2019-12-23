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23.12.19 12:04

21-річний поліцейський на Київщині намагався вчинити самогубство пострілом у голову

21-річний працівник Сквирського відділу поліції, перебуваючи на добовому чергуванні в службовому кабінеті, здійснив постріл у голову з табельної вогнепальної зброї.

21-річний поліцейський на Київщині намагався вчинити самогубство пострілом у голову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Пораненого поліцейського доставили в реанімаційне відділення лікарні. За його життя борються медики.

Для з'ясування всіх обставин на місце події прибули керівництво поліції Головного управління області, співробітники Управління внутрішньої безпеки, інспекція з особового складу, криміналісти, співробітники прокуратури.

Матеріали перевірки направлено до Державного бюро розслідувань для винесення процесуального рішення. Встановлюються причини та обставини спроби самогубства.

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