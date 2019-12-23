РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив у рамках "урядової години" в Раді Федерації.

"Звичайно, жорстко добиватимемося припинення дискримінації російськомовних громадян України", - сказав Лавров.

При цьому він наголосив, що серйозним дестабілізуючим чинником залишається "внутрішній конфлікт в Україні".

"Подолати його можна лише через послідовне виконання Мінського комплексу заходів, схваленого Радою безпеки ООН. І це вимагає, звичайно ж, прямого діалогу сторін. Саме про це йдеться в ухваленому в Парижі 9 грудня підсумковому документі саміту "нормандського формату". Готові й надалі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи", - додав Лавров.





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Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче, щоб російськомовне населення не тільки на Донбасі, а й по всій Україні "користувалося рівними правами".

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив: "Ви знаєте, що питання мови, освіти дуже розхитують суспільство. Я б так не робив, як вона робить".