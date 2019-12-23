Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Житомирської області.

Зазначається, що 19 грудня до поліції надійшла інформація про крадіжку з автомобіля жителя Бердичева 108 банок ікри і близько двох тисяч гривень.

"Правоохоронці встановили і розшукали причетних до події. Ними виявилися дві 16-річні дівчини, які напередодні були в будинку чоловіка, якого обікрали", - йдеться в повідомленні.

Одна з дівчат уже є обвинуваченою у справі про майновий злочин. У скоєному підлітки зізналися, викрадені речі у них вилучено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.

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