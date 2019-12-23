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23.12.19 12:31

Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція

У Бердичеві Житомирської області дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри. Поліція почала розслідування за фактом крадіжки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Житомирської області.

Зазначається, що 19 грудня до поліції надійшла інформація про крадіжку з автомобіля жителя Бердичева 108 банок ікри і близько двох тисяч гривень.

Дві 16-річні дівчини вкрали понад 100 банок червоної ікри в Бердичеві, - Нацполіція 01

"Правоохоронці встановили і розшукали причетних до події. Ними виявилися дві 16-річні дівчини, які напередодні були в будинку чоловіка, якого обікрали", - йдеться в повідомленні.

Одна з дівчат уже є обвинуваченою у справі про майновий злочин. У скоєному підлітки зізналися, викрадені речі у них вилучено. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.

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