"Євросолідарність" стала другою серед партій за результатами виборів глав ОТГ, - пресслужба партії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Упевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – у Зазимській ОТГ", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ, українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників "Слуги народу", 4 представників від "Європейської Солідарності", 3 – "Батьківщини", 1 представника партії "Укроп" і 1 – "Наш край".

"Члени партії "Європейська Солідарність" і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком", - зазначили в партії.

Нагадаємо, 22 грудня місцеві вибори відбувалися в 86 ОТГ у 23 регіонах України.

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