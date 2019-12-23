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23.12.19 13:04

Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі обстріляли позиції наших захисників на Донбасі.

Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12.00 від початку поточної доби було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

З гранатометів різних систем, ворог обстріляв українських захисників в районі н.п. Лебединське, на Донецькому напрямку.

Крім того, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів по наших захисниках поблизу н.п. Південне.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

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