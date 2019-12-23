Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська

Про це вона пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон 2116 досі не підписав Володимир Зеленський. Управління (з розслідування справ Майдану. - Ред.) В ДБР не створено (чисельність його має становити 100 осіб, на які збільшено чисельність ДБР спеціально під справи Майдану). Трубу не звільнили. Адекватного в.о. директора ДБР не призначили. Конкурс не оголошено. Вже майже три тижні після ухвалення закону 2116. Це повністю в компетенції президента", - зазначає Закревська.

"Відповідно ні слідчі експерименти, ні допити ні інші слідчі дії щодо Майдану не проводяться вже 33 дні", - підкреслює адвокат.

За її словами, залишилося менше двох тижнів, щоб слідчі та прокурори перевелися в ДБР.

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Закревська також повідомила, що звільнення слідчих ГПУ до їх переведення в ДБР, про яке вона писала раніше, поки не розглядається: "Начебто зупинили реалізацію цієї нездорової ідеї".