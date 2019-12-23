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23.12.19 13:57

Окупанти завозять на Донбас нові партії мін і гранат, - розвідка

Командування російських окупаційних військ підсилює передові позиції з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок облаштування додатковими мінно-вибуховими загородженнями.

Окупанти завозять на Донбас нові партії мін і гранат, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Від початку грудня ц.р. в передові підрозділи противником завозяться нові партії мін і гранат, які розміщуються для зберігання в необладнаних для цього місцях і з порушеннями. Це призвело до зростання кількості випадків їх розкрадання, що посилило небезпеку для населення тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

За даними української розвідки, 20 грудня ц.р. навколо будівлі одного з навчальних закладів на тимчасово окупованій території Луганської області були виявлені розкидані боєприпаси, в т.ч. наступальні гранати "Ф-1", які використовуються окупантами для встановлення т.зв. розтяжок.

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