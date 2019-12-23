Залізничне сполучення з РФ і візит Путіна в окупований Крим протизаконні, - представництво Зеленського в АРК

Про це йдеться на сторінці представництва в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У представництві зазначають, що будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною та через КПВВ на адміністративній межі. Представництво також засуджує черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року Президента Російської Федерації В. Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – до Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Такі дії РФ є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, нехтуванням Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Також у представництві зазначають, що ніякі дії РФ щодо Криму не змінять закріплений в Конституції України та міжнародно визнаний статус АРК і Севастополя як невід'ємних частин території України.

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