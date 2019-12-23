Виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні підтверджує сильну двопартійну підтримку, - посольство США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Закон про національний оборонний бюджет США, підписаний президентом Трампом, посилює допомогу Україні у сфері безпеки і підтверджує сильну двопартійну підтримку України. Ним передбачено 300 млн доларів на допомогу в захисті суверенітету і територіальної цілісності від агресії Росії", - повідомили в посольстві США.

Також у посольстві підкреслили, що оборонний бюджет США передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2".

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"Якщо не зупинити" Північний потік-2 ", це серйозно підірве європейську регіональну енергетичну безпеку і створить для Росії інструмент для примусу України та інших європейських партнерів", - йдеться в повідомленні.