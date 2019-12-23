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23.12.19 15:06

У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що коли він виїде з України, його обов'язки виконуватиме його заступниця Крістіна Квін.

У США працюють над тим, щоб посольство в Україні очолила дуже кваліфікована людина, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час онлайн-трансляції у Facebook у понеділок.

Тейлор також заявив, що у Вашингтоні працюють над тим, щоб дуже кваліфікована людина обійняла посаду посла США в Україні.

"Заступниця глави місії Крістіна Квін дуже добре кваліфікована й готова вести справи з початку наступного місяця. Вона буде відповідальна за наше посольство в наступні кілька місяців, доки справжнього наступного посла буде обрано і потім відправлено до Сенату на затвердження", - сказав Тейлор.

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Він підтвердив, що в США працюють над тим, щоб американське посольство в Києві очолила дуже кваліфікована людина.

"Я знаю, що вони працюють над тим, щоб дуже добре кваліфікована людина приїхала і замінила Крістіну. Вони прямо зараз працюють, щоб підготувати цю людину. Ця людина хоче приїхати", - зазначив він, додавши, що ця людина дуже віддана Україні.

Раніше видання Politico повідомило, що як претендентів на посаду посла США в Україні розглядають генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона і в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіпа Рікера.

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