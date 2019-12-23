Нарощування "протиповітряного щита" - головний пріоритет ЗСУ, - Генштаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Особливо це стосується зенітних ракетних військ – основи "протиповітряного щита" країни і вагомого фактора стримування Кремля від застосування повітряно-космічних сил", - зазначили в Генштабі.

Бойова підготовка зенітних ракетних військ в останні п’ять років кардинально змінилася. Значно зріс оборонний бюджет України. Це дозволило залучити особовий склад до повноцінної бойової підготовки з виконанням практичних бойових стрільб. Щороку інтенсивність таких тренувань зростає, залучається більше озброєння, побільшало і пусків ракет.

Загалом за цей рік у Повітряних Силах провели понад півтори сотні різноманітних заходів бойової підготовки, таких, як командно-штабні, тактичні навчання, тренування чергових сил.

Щодо планів на наступний рік, у командуванні Повітряних Сил зазначають: тенденція до нарощування бойової підготовки збережеться. Адже армія країни, що воює, має бути готовою протистояти всім викликам та загрозам.

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