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23.12.19 14:46

Подача електроенергії на шахти "Львіввугілля" відновлена, - Міненергоекології

На всіх шести шахтах ДП "Львіввугілля" відновили електропостачання після того, як в ніч з 22 на 23 грудня його відключали через вимоги енергопостачальника внести оплату наперед.

Подача електроенергії на шахти "Львіввугілля" відновлена, - Міненергоекології

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України, передає Цензор.НЕТ.

"Врегульовано ситуацію електропостачання на шахтах ДП "Львіввугілля". Світло на шахтах відновлено", - повідомили в міністерстві, додавши, що шахти працюють у звичайному режимі.

Раніше глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що всі шість шахт державного підприємства "Львіввугілля" відключили від електропостачання через вимоги енергопостачальника заплатити 22 млн грн за електрику авансом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець

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