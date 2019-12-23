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23.12.19 15:02

Поки Росія веде війну на Донбасі й окуповує Крим, санкції США триватимуть, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор запевнив, що санкції США проти РФ діятимуть доти, поки вона веде війну на Донбасі і незаконно окуповує Крим. Крім того, він припустив введення нових санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації конфлікту.

Поки Росія веде війну на Донбасі й окуповує Крим, санкції США триватимуть, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США збережуть санкції щодо Росії доти, доки вона веде війну на Донбасі. І США збережуть санкції щодо Росії доти, доки вона незаконно окуповує Крим. І якщо росіяни зроблять більше кроків, відправлять більше військ, посилять бойові дії, тоді ми, ймовірно, введемо більше санкцій", - сказав Тейлор під час онлайн-трансляції у Facebook у понеділок.

"І маю сказати, що європейці були так само сильні й кожні шість місяців вони продовжували санкції проти Росії, що означає, що санкції завдають шкоди Росії", - додав він.

Дипломат наголосив, що мета санкцій - тиск на російський уряд, щоб РФ вийшла з Донбасу і Криму.

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"Ці санкції - не для того, щоб покарати російський народ, ці санкції - для того, щоб створити тиск на російський уряд, зокрема на містера Путіна, щоб (РФ - ІФ) вийшла з Донбасу і Криму", - резюмував Тейлор.

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