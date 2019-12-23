Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив глава Мінкульту Володимир Бородянський.

"Він напрацьовувався останні півтора місяці спеціалістами МКМС разом з представниками журналістської та медіа спільноти, які знайшли можливість весь цей час працювати в робочих групах. І ми готові представити його до другого етапу обговорення", - повідомив міністр.

За словами Бородянського, враховуючи велику суспільну важливість цього законопроєкту, який стосується передовсім державної та інформаційної безпеки, він глибоко переконаний, що законопроєкт має проходити через публічний діалог.

"Ми представимо його до обговорення на початку січня та будемо готові доопрацьовувати на основі публічного діалогу", - підсумував глава Мінкульту.

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Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.