Апеляційний суд порушує права Антоненка відмовою дозволити йому сидіти біля адвокатів, - Масі Найєм

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже хочу, щоб Апеляційний суд перестав порушувати права людини. Тим паче, що вже є цілком сформульована думка ЄСПЛ", - зазначає Найєм.

Він наголосив, що суд не задовольнив клопотання адвокатів Антоненка з міркування безпеки, але при цьому: в Апеляційному суді перебуває щонайменше 7 військових автобусів із бійцями Національної гвардії України; судді своєю ухвалою обмежили кількість людей у залі засідання до 35 осіб, а за фактом їх ще менше - тобто небезпека через велику кількість людей у залі відсутня; є цілком здорове ставлення ЄСПЛ до таких "заходів безпеки".

"Будь-які заходи, що обмежують участь обвинуваченого під час судового розгляду або накладають обмеження на нього чи його відносини з адвокатами, мають бути застосовані, тільки доки це необхідно, і мають бути пропорційні ризикам у кожному конкретному випадку", - пояснив Найєм суть позиції ЄСПЛ і навів два приклади її застосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.