Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Аргументуючи необхідність звільнити Антоненка з-під варти, його адвокат перерахував всі доказові матеріали, які згадуються в справі, і пояснив, що в жодному з них не фігурує безпосередньо його підзахисний.

"Немає ніяких підстав застосовувати до пана Антоненка запобіжний захід. Він не збирається ховатися, він просто хоче бути з родиною під час свят", - додав адвокат.

Вже на початку виступу другого представника захисту, суддя попросив захисників "не вдаватися в оцінку доказів". Адвокат, проте, продовжив свою промову і зазначив, що Павло Шеремет не був представником іншої раси, тому твердження обвинувачення в частині мотиву абсурдні. Також адвокат звернув увагу суду на те, що під час обшуку вдома у музиканта не виявлені література, символіка або інші предмети, які могли б підтвердити версію слідства про расистські або неонацистські переконання ветерана.

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Третій захисник Антоненка вирішив "підсумувати" і сказав, що прізвище "Антоненко" в матеріалах справи повторюється лише 4 рази - зокрема, в постанові про затримання й інших подібних паперах, датованих днем ​​затримання музиканта. Але у висновках, долучених до справи експертиз, наприклад, безпосередньо Антоненко не фігурує.

Зазначимо, що в тексті підозри у справі про вбивство Шеремета йдеться: "Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.