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23.12.19 15:57

Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат

Під час обшуків у будинку підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не були знайдені символіка, література та інші речі, що свідчать про расистські або неонацистські переконання сержанта ССО.

Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Аргументуючи необхідність звільнити Антоненка з-під варти, його адвокат перерахував всі доказові матеріали, які згадуються в справі, і пояснив, що в жодному з них не фігурує безпосередньо його підзахисний.

"Немає ніяких підстав застосовувати до пана Антоненка запобіжний захід. Він не збирається ховатися, він просто хоче бути з родиною під час свят", - додав адвокат.

Вже на початку виступу другого представника захисту, суддя попросив захисників "не вдаватися в оцінку доказів". Адвокат, проте, продовжив свою промову і зазначив, що Павло Шеремет не був представником іншої раси, тому твердження обвинувачення в частині мотиву абсурдні. Також адвокат звернув увагу суду на те, що під час обшуку вдома у музиканта не виявлені література, символіка або інші предмети, які могли б підтвердити версію слідства про расистські або неонацистські переконання ветерана.

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Третій захисник Антоненка вирішив "підсумувати" і сказав, що прізвище "Антоненко" в матеріалах справи повторюється лише 4 рази - зокрема, в постанові про затримання й інших подібних паперах, датованих днем ​​затримання музиканта. Але у висновках, долучених до справи експертиз, наприклад, безпосередньо Антоненко не фігурує.

Зазначимо, що в тексті підозри у справі про вбивство Шеремета йдеться: "Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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