Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 5 днів будуть відомі результати виборів до сільських і селищних рад об’єднаних територіальних громад, і протягом 10 днів — результати виборів до міської ради… Якщо не буде судових оскаржень, я думаю вони (результати виборів — ред.) будуть встановлені до Нового року", — зазначив заступник глави ЦВК.

За його словами, збір інформації утруднений тим, що вибори в ОТГ - це окремі виборчі кампанії, в яких кожна виборча комісія працює самостійно.

Явка в окремих громадах може становити 60%, зазначив Дубовик.

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Протягом дня голосування, 22 грудня, в поліцію надійшло близько 50 повідомлень про незначні порушення виборчого законодавства. "Вони (порушення. - ред.) системно вплинути на результати голосування не могли", - зазначив заступник голови ЦВК.

Він також розповів, що вибори пройшли майже в тисячі територіальних громад, а об'єднання ТГ ще триває:

"Області затверджують перспективні плани, визначають здатності територіальних громад, цей процес досі не завершений. Я думаю, він буде завершений на чергових виборах до органів місцевого самоврядування, запланованих на осінь наступного року", - сказав Дубовик.

Нагадаємо, 22 грудня в 23 регіонах України відбулися місцеві вибори проходять. Поліція фіксувала порушення.

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