Росія - жахлива країна, у якої немає майбутнього: російський публіцист Стомахін просить політичного притулку в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Стомахін повідомив на пресконференції в Києві.

Російський публіцист зазначив, що є колишнім політичним в'язням, який 12 років просидів у місцях позбавлення волі в Росії за відстоювання своєї політичної позиції.

"Я приїхав в Україну і прошу тут політичного притулку", - сказав Стомахін. Він зазначив, що з цією метою звернувся в Державну міграційну службу України.

"Питання це розглядається. Я думаю, що можна розраховувати, я припускаю, що можуть дати притулок, що позитивна відповідь можлива. У Росії я дійсно просидів 12 років. Я просидів два терміни: п'ять, потім - сім років. У мене було три політичні вироки", - заявив Стомахін.

При цьому він переконаний, що існують всі підстави вважати, що, якщо б він залишився в Росії, його б знову посадили до в'язниці.

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Крім того, публіцист підкреслив, що 2004 року він уже просив в Україні політичного притулку, але тоді йому відмовили.

За його словами, в 2004 році він змушений був повернутися в Росію, і після того, як проживши там деякий час, перебуваючи в розшуку, був заарештований в 2006 році й отримав перший термін.

Також Стомахін пояснив, що просить притулку в Україні з цілого комплексу причин. На його думку, отримати притулок в Західній Європі дуже проблематично.

У зв'язку з цим він повідомив, що буде також отримувати українське громадянство. Він підкреслив, що не говорить по-українськи, але добре розуміє мову.

Також він додав, що підтримував Революцію гідності в Україні "всією душею, перебуваючи ще в тюрмі": "Я дуже розраховую, що ця революція не пішла в пісок остаточно, і все не повернеться до колишнього, до того стану, коли мені відмовили в 2004 році".

Разом з тим він назвав Росію "жахливою країною", в якій "неможливо жити".

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Також він не бачить майбутнього для Росії: "Я сподіваюся, що вона не буде існувати в майбутньому, що кінець цього століття вже не застане Російську Федерацію як єдину державу. Я думаю, що її чекає розпад. Всі імперії, що існували в історії, розпалися. ось ця залишилася остання. Я думаю, що її теж чекає розпад в доступному для огляду майбутньому". У зв'язку з цим він підкреслив, що хотів би посприяти розпаду Росії.

На його думку, поки існує Росія, в Україні будуть постійні проблеми.