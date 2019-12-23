Військовим потрібно дати такий соцпакет, щоб у них було бажання йти захищати, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ глава комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова.

"Захисник, який є у нації, має забезпечуватися в першочерговому порядку, тому що він захищає право на життя. А для того, щоб жити далі, нам потрібен годувальник, який буде виробляти частину ВВП. За рахунок цього годувальника, який виробляє щось, ми можемо щось споживати ... Тому захисника ми мусимо захистити. Ми мусимо надати йому такий пакет, щоб у нього було бажання йти захищати", - переконана Третьякова.

За її словами, на останній зустріччі з представниками НАТО обговорювалося порядок дій в контексті формування соціальної політики щодо військових.

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"Передовсім стандарти НАТО мають на увазі, що соціальна політика починається з контракту для військовослужбовця", - розповіла Третьякова.

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