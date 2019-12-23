Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суддя Апеляційного суду Києва прийняла рішення залишити підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка в СІЗО.

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Таке рішення озвучила колегія суддів після повернення в зал засідань із дорадчої кімнати.

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Біля будівлі суду залишається кілька сотень активістів.

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, апеляцію захисту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта, воїна ССО Андрія Антоненка, сьогодні розглядали вдруге. Раніше засідання перенесли, а сьогодні - обмежили доступ у зал слухачів і журналістів.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.