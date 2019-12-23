Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.12.19 16:42

Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва залишив Андрія Антоненка під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суддя Апеляційного суду Києва прийняла рішення залишити підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка в СІЗО.

Таке рішення озвучила колегія суддів після повернення в зал засідань із дорадчої кімнати.

Читайте також: На вилученій у Антоненка міні, швидше за все, є і мої відбитки: ми деактивували її, - спікер ССО Нікіфоров. ФОТОрепортаж

Біля будівлі суду залишається кілька сотень активістів.

Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 01
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 02
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 03
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 04
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 05
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 06
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 07
Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, апеляцію захисту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта, воїна ССО Андрія Антоненка, сьогодні розглядали вдруге. Раніше засідання перенесли, а сьогодні - обмежили доступ у зал слухачів і журналістів.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100