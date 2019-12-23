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23.12.19 17:21

Понад 170 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ за тиждень, - ЦГЗ

З 1 жовтня від грипу в Україні вакцинувалися понад 217 тисяч осіб, що на 50 тисяч осіб більше, ніж за весь минулий епідсезон.

Понад 170 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ за тиждень, - ЦГЗ

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 осіб. Всього за весь торішній епідсезон вакциновано лише 161,5 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому за 50-й тиждень на ГРВІ захворіли 171 554 особи (70% - діти віком до 17 років). Від початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб (80% - діти). Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до чотирьох років.

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У ЦГЗ нагадують, що в минулому епідсезоні на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті від грипу, з них 12 дітей.

Понад 170 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ за тиждень, - ЦГЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У цьому епідсезоні в Україні можуть захворіти на грип від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб, - ЦГЗ МОЗ

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