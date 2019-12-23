Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із СІЗО в Ростові-на-Дону, - правозахисники

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадської організації Кримська солідарність.

Активісти в Ростові-на-Дону намагалися зробити передачу в СІЗО.

"На жаль, нам не вдалося здійснити передачу. Нам сказали в СІЗО, що деякі вже на етапі, а деякі - готуються до етапування", - прокоментував активіст Куламет Ібраїмов.

За його словами, Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова готують до етапу вже сьогодні, а Теймура й Узеїра Абдуллаєва, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова, Нарімана Мемедемінова відправили по етапу наприкінці минулого тижня. Кого і куди - не повідомляють.

Читайте також: Наступного тижня російські окупанти проведуть 10 "судів" у справах кримських татар

Цю новину підтверджує мати братів Абдуллаєва Діляра Абдуллаєва, яка зазначила, що з 21 грудня її сини числяться в ростовському СІЗО як такі, що вибули по етапу. При цьому напрямок етапування не уточнюється.

Адвокату Айдеру Азаматову, як повідомляють в організації, вдалося з'ясувати після відвідування в ростовському СІЗО свого підзахисного Арсена Джеппарова, що його етапують в СІЗО Новочеркаська.

"Опитав його щодо умов утримання, Арсен скаржився знову на підвищений тиск, головний біль. Операцію з видалення "ліпом" (жировиків) на його обличчі, яку обіцяли провести три місяці тому, так і не провели", - повідомив Азаматов.

Ще один фігурант цієї кримінальної справи, Рефат Алімов, підлягає етапуванню в СІЗО-2 Таганрога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" Абсеітов і Абільтаров потребують невідкладної медичної допомоги, - Денісова