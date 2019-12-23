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23.12.19 23:24

Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із СІЗО в Ростові-на-Дону, - правозахисники

Теймура й Узеїра Абдуллаєва, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова, Нарімана Мемедемінова відправили по етапу наприкінці минулого тижня, Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова готують до цього.

Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із СІЗО в Ростові-на-Дону, - правозахисники

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку громадської організації Кримська солідарність.

Активісти в Ростові-на-Дону намагалися зробити передачу в СІЗО.

"На жаль, нам не вдалося здійснити передачу. Нам сказали в СІЗО, що деякі вже на етапі, а деякі - готуються до етапування", - прокоментував активіст Куламет Ібраїмов.

За його словами, Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова готують до етапу вже сьогодні, а Теймура й Узеїра Абдуллаєва, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова, Нарімана Мемедемінова відправили по етапу наприкінці минулого тижня. Кого і куди - не повідомляють.

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Цю новину підтверджує мати братів Абдуллаєва Діляра Абдуллаєва, яка зазначила, що з 21 грудня її сини числяться в ростовському СІЗО як такі, що вибули по етапу. При цьому напрямок етапування не уточнюється.

Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із СІЗО в Ростові-на-Дону, - правозахисники 01

Адвокату Айдеру Азаматову, як повідомляють в організації, вдалося з'ясувати після відвідування в ростовському СІЗО свого підзахисного Арсена Джеппарова, що його етапують в СІЗО Новочеркаська.

"Опитав його щодо умов утримання, Арсен скаржився знову на підвищений тиск, головний біль. Операцію з видалення "ліпом" (жировиків) на його обличчі, яку обіцяли провести три місяці тому, так і не провели", - повідомив Азаматов.

Ще один фігурант цієї кримінальної справи, Рефат Алімов, підлягає етапуванню в СІЗО-2 Таганрога.

Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із СІЗО в Ростові-на-Дону, - правозахисники 02

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