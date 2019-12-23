Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"П’ятирічні результати виконання Мінська продемонстрували неможливість виконання певних його положень. І давно напрошувалась ідея, чи не слід уточнити, як виконувати положення угод. Наприклад, пункт про кордон є взагалі дуже "мутним". Там написано, що передача Україні контролю над кордоном відбувається в перший день після проведення виборів, а остаточно передається після остаточного політичного врегулювання. Це коли всі будуть щасливі? Що мається взагалі на увазі? В який момент завершиться передача кордону?" - сказав Пристайко.

Він додав, що також "типовий пункт - улюблені Росією зміни до Конституції".

"Ми говоримо: читайте "Мінськ", там записано, що Україна повинна провести конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація. Якщо росіянам на п'ятому році цього недостатньо, ну ... нехай читають "Мінськ". Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - продовжив український міністр.

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Він підкреслив, що в умовах відкритого кордону, коли "навіть не можна порахувати людей, які входять і виходять", провести вибори фізично складно.

"Я розумію, що це є позицією РФ, але ми намагаємося досягти з ними домовленості: якщо ми серйозно говоримо про вибори, нам, напевно, доведеться адаптувати пункт про кордон. Поки розуміння немає. Треба розблокувати деякі такі принципові речі. В принципі, нічого поганого немає, що через багато років ми побачили те, чого спочатку не вдалося передбачити. Але це не смертельно. Зрештою ... угоди - це продукт роботи делегацій, а не догма. Якщо чотири лідери знову зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти "Мінськ" коли завгодно", - резюмував Пристайко.