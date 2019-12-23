Федераціям олімпійських видів спорту відновили фінансування, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у коментарі "Укрінформу" запевнив, що фінансування федерацій олімпійських видів спорту повністю відновлено, передає Цензор.НЕТ.

"Уже все є, гроші є, все фінансується. Ми провели експрес-опитування з цього приводу, і це виявилося перебільшенням. Були на один чи два дні припинені розрахунки, зараз все відновлено. Ми не бачимо жодних проблем", - сказав Бородянський.

18 грудня глава Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив, що підготовка легкоатлетів до Олімпійських ігор 2020 року переривається. 19 грудня на запитання, чи можуть українські легкоатлети взагалі не поїхати на Олімпіаду, він відповів, що такий ризик є. 22 грудня федерації регбі, хокею, баскетболу та легкої атлетики України звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, в якому заявили про загрозу зриву підготовки до літньої Олімпіади 2020 в Токіо через нестачу фінансування.

Літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться в японському Токіо з 24 липня по 9 серпня.

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