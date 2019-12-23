Проспект у Харкові не може мати ім'я Жукова, - Дробович

"Жуков точно не може бути, тому що він підпадає під декомунізацію. Я дуже сподіваюся, що з цим не буде жодних проблем і в Харкові органи місцевого самоврядування врегулюють це питання", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що генерал Петро Григоренко, на честь якого було названо проспект раніше - це героїчна постать, людина, яка зробила багато для державного будівництва. "Якщо з цього питання потрібен діалог, експертна дискусія - то це потрібно робити. У нас децентралізація в країні, тому це має відбуватися", - зазначив голова УІНП.

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Нагадаємо, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка.

19 червня Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти - 13. У той же день за пропозицією віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка Кабінет міністрів ініціював перевірку законності рішення Харківської міськради. 20 червня поліція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична Сокира" і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

Харківська міськрада подала апеляцію.

8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.