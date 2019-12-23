16-річного Олександра Гаркушу, сина ветерана АТО, нагородили медаллю: влітку він врятував життя дітей, вихопивши у них гранату

Олександр Гаркуша нагороджений медаллю "За вірність національній ідеї", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ветерани".

Церемонія нагородження відбулася в Дніпропетровській ОДА. Медаль вручили за ініціативою громадської організації "Інвалідів та воїнів АТО".

Олександр Гаркуша - син військового розвідника, афганця і ветерана АТО.

1 липня діти в с. Пашена Балка Дніпропетровського району знайшли гранату від гранатомета ВОГ-25П і вирішили підпалити її. Олександр побачив палаючий снаряд. Він схопив його, щоб відкинути подалі від дітей, але граната вибухнула просто у нього в руці.

Від вибуху постраждали шестеро дітей віком від 5 до 16 років. Наймолодший, Саша Редько, і найстарший, Олександр Гаркуша, зазнали найбільш серйозних травм. Гаркуша внаслідок інциденту втратив три пальці на руці, а осколки від гранати від гранатомета ВОГ-25П пройшли через усю черевну порожнину.

Зараз життю учасників НП ніщо не загрожує.

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