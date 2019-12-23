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23.12.19 18:46

Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом

"Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в комюніке представника ЄЗС, поширеному в понеділок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він також стверджував, що Кримський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. "ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку згідно з міжнародним правом", - йдеться в комюніке.

"ЄС знову заявляє про повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не вӣзнає незаконну анексію Кримського півострова Росією", - заявив представник ЄВС.

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