Це ще один крок до ізоляції Криму від України, - ЄС про відкриття залізничного сполучення Керченським мостом

"Залізничне сполучення - це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається", - йдеться в комюніке представника ЄЗС, поширеному в понеділок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Він також стверджував, що Кримський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. "ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку згідно з міжнародним правом", - йдеться в комюніке.

"ЄС знову заявляє про повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не вӣзнає незаконну анексію Кримського півострова Росією", - заявив представник ЄВС.

Дивіться також: Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров. ФОТО