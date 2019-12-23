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23.12.19 21:33

Для боротьби з російською дезінформацією необхідно посилювати якість історичної науки, - Дробович

Директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє, що для боротьби з російською історичною пропагандою необхідно посилювати якість історичної науки в Україні та розвивати у населення критичне мислення.

Для боротьби з російською дезінформацією необхідно посилювати якість історичної науки, - Дробович

На прес-конференції в Києві в понеділок Дробович зазначив, що одним із пріоритетів робіт УІНП буде протидія російській гібридній агресії, зокрема, боротьба з дезінформацією і міфами, які артикулює Росія. "Ми посилимо свою присутність, сприяючи виданню таких матеріалів як, наприклад, книжка Сергія Громенка про 250 років російських міфів щодо історії Криму тощо", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава Інституту нацпам'яті зазначив, що останні заяви президента РФ Володимира Путіна про "якісь уявні споконвічні землі, які існують у свідомості політичного керівництва Росії", показують, що для боротьби з цим необхідно посилювати якість історичної науки і розвиток критичного мислення, а також поширення достовірних і історично верифікованих матеріалів, які розвінчуватимуть міфи.

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Як повідомлялося, 20 грудня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що МЗС України засуджує заяви президента РФ Путіна про те, що нібито східна частина України і все Причорномор'я - це "споконвічні російські території".

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