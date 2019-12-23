Для боротьби з російською дезінформацією необхідно посилювати якість історичної науки, - Дробович

На прес-конференції в Києві в понеділок Дробович зазначив, що одним із пріоритетів робіт УІНП буде протидія російській гібридній агресії, зокрема, боротьба з дезінформацією і міфами, які артикулює Росія. "Ми посилимо свою присутність, сприяючи виданню таких матеріалів як, наприклад, книжка Сергія Громенка про 250 років російських міфів щодо історії Криму тощо", - сказав Дробович на прес-конференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава Інституту нацпам'яті зазначив, що останні заяви президента РФ Володимира Путіна про "якісь уявні споконвічні землі, які існують у свідомості політичного керівництва Росії", показують, що для боротьби з цим необхідно посилювати якість історичної науки і розвиток критичного мислення, а також поширення достовірних і історично верифікованих матеріалів, які розвінчуватимуть міфи.
Як повідомлялося, 20 грудня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що МЗС України засуджує заяви президента РФ Путіна про те, що нібито східна частина України і все Причорномор'я - це "споконвічні російські території".