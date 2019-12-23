Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела, що мають відношення до суду над екс-беркутівцями.
За їхніми даними, прокурори готують зміну запобіжного заходу підсудним. Таке розпорядження вони нібито отримали від керівництва Генпрокуратури.
Рішення про включення екс-беркутівців у списки ухвалило вище керівництво України, кажуть співрозмовники видання.
24 грудня має відбутися судове засідання у справі про вбивство 48 і поранення 80 осіб на Інститутській. На ньому прокурори, за даними джерел, клопотатимуть про зміну запобіжного заходу обвинуваченим.
Сьогодні була досягнута домовленість про обмін полоненими в форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".