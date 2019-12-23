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23.12.19 19:07

В рамках обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому, - Лутковська

Повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

В рамках обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому, - Лутковська

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська за результатами продовження переговорів з усіма сторонами у понеділок, 23 грудня, в режимі скайп-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в Нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями", – зазначила Валерія Лутковська.

За словами представниці України в гуманітарній підгрупі, наразі остаточно дошліфовуються списки.

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"Просила б усіх не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей", – наголосила вона.

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