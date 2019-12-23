Україна офіційно візьме участь у наступному "Слов'янському базарі", виступатимемо окремо від Росії

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас вагомою є і домовленість про офіційну участь українських артистів у "Слов'янському базарі" у Вітебську в рамках окремого дня. у Білорусі люблять і добре розуміють українську культуру. Білоруський глядач скучив за виступами яскравих українських виконавців. Тому ми дуже чекаємо українських артистів і офіційних осіб на "Слов'янському базарі" у 2020 році", - сказав дипломат.

Він повідомив, що всі ці питання обговорювали 13 грудня міністр культури Республіки Білорусь Юрій Бондар і міністр інформації Республіки Білорусь Олександр Карлюкевич з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.

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На думку посла Білорусі, те, що культурне співробітництво має розвиватися, не підлягає сумніву.

"Питання ж не тільки в ностальгії, тому що, на мій погляд, це погане почуття - "як калісь било, ужо не будзе". Треба не ностальгувати, а просто пам'ятати, що колись це був єдиний культурний простір, і нічого поганого в цьому немає. Адже звести стіну між людьми набагато простіше, ніж потім її зламати", - переконаний Сокол.

"Слов'янський базар" - щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії та України.

У 2019 представник України Дмитро Бабак зайняв на "Слов'янському базарі" 3 місце, розділивши його з учасником з Росії Іваном Дятловим.