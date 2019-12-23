Не надати знижки, а знизити ціну на табло, - Зеленський закликав АЗС зменшити вартість бензину

Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а (зменшити ціну. – Ред.) на табло", – сказав Глава держави.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин та дизельне пальне почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому пальне продовжуватиме дешевшати.

АЗС мали б суттєвіше зменшувати ціни на пальне, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила, що реальна ціна на пальне дуже відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

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"Така ситуація невластива більшості європейських ринків – коли є настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу (електронне табло. – Ред.) й оптимізувати програми лояльності, чим збільшити конкуренцію на ринку", – підкреслила Юлія Ковалів.

Представники компаній – учасниць паливного ринку зі свого боку відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку року провести нараду з правоохоронними органами на цю тему.

"Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях – надайте нам. З нелегалами ми розберемося… Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися зі всіма нелегалами", – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради домовилися знову зустрітися в січні та обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

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