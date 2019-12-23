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23.12.19 19:14

Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу УБД

Закон передбачає, що статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії можуть отримати учасники АТО, що не увійшли до складу того чи іншого силового відомства.

Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу УБД

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Закон передбачає надання статусу УБД тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування)", - сказано в повідомленні.

Рішення про надання статусу УБД прийматиме міжвідомча комісія.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, закон про надання статусу УБД добровольцям Верховна Рада прийняла 4 грудня.

За словами міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, завдяки цьому закону статус УБД зможуть отримати понад 3 тисячі добровольців.

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