Зеленський підписав закон про надання добровольцям статусу УБД

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Закон передбачає надання статусу УБД тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування)", - сказано в повідомленні.

Рішення про надання статусу УБД прийматиме міжвідомча комісія.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, закон про надання статусу УБД добровольцям Верховна Рада прийняла 4 грудня.

За словами міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, завдяки цьому закону статус УБД зможуть отримати понад 3 тисячі добровольців.