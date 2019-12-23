Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поруч із Лебединським - з гранатометів різних систем;

неподалік Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Один обстріл з великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

23 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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