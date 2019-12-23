Вимогою видати ексберкутівців РФ хоче змінити курс України на проросійський, - сім'ї Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Про це йдеться в заяві організації "Батьківщина Героїв Небесної сотні", передає Цензор.НЕТ.
У документі наголошується, що ці колишні беркутівці не є ні учасниками, ні жертвами конфлікту на Донбасі, а також не пов'язані з сепаратизмом.
"Це звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану, який зараз слухається в Святошинському суді Києва і має перспективи завершитися наступного року. Саме з цим процесом рідні загиблих Героїв Небесної Сотні і суспільство загалом пов'язують головним чином свої надії на справедливість. Оскільки всі інші судові справи розглядаються в десятки разів повільніше і не всі з нас доживуть до їхнього фіналу. І свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних - спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів", - йдеться в заяві.
Сім'ї Героїв Небесної сотні вважають, що вимогою видати ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство, зробити "ревізію оцінки Революції Гідності" і в підсумку змінити курс України з проєвропейського на проросійський.
Серед іншого, Зеленського просять не допустити втручання РФ у здійснення правосуддя в Україні і неправосудного звільнення обвинувачених у справі Майдану, а також запобігти спробі РФ "під виглядом кроків з вирішення конфлікту розширити його на всю Україну".
Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.
По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.