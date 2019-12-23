Вимогою видати ексберкутівців РФ хоче змінити курс України на проросійський, - сім'ї Героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Про це йдеться в заяві організації "Батьківщина Героїв Небесної сотні", передає Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що ці колишні беркутівці не є ні учасниками, ні жертвами конфлікту на Донбасі, а також не пов'язані з сепаратизмом.

"Це звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану, який зараз слухається в Святошинському суді Києва і має перспективи завершитися наступного року. Саме з цим процесом рідні загиблих Героїв Небесної Сотні і суспільство загалом пов'язують головним чином свої надії на справедливість. Оскільки всі інші судові справи розглядаються в десятки разів повільніше і не всі з нас доживуть до їхнього фіналу. І свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних - спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів", - йдеться в заяві.

Сім'ї Героїв Небесної сотні вважають, що вимогою видати ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство, зробити "ревізію оцінки Революції Гідності" і в підсумку змінити курс України з проєвропейського на проросійський.

Серед іншого, Зеленського просять не допустити втручання РФ у здійснення правосуддя в Україні і неправосудного звільнення обвинувачених у справі Майдану, а також запобігти спробі РФ "під виглядом кроків з вирішення конфлікту розширити його на всю Україну".

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Напомним, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, украинская сторона планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

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