Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі"

Про це він сказав у розмові з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми їм (Україні. - Ред.) завжди говорили: "Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього має бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх перші ввели", - заявив Медведєв.

Прем'єр РФ підкреслив, що Росія "все одно залишається для України найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що". Він додав, що йдеться про мільярди доларів торгового обороту, що має велике значення і для Росії, і для України.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Медведєв зазначив, що контактів на рівні глав урядів РФ і України поки не намічається.

Прем'єр РФ згадав, що свого часу спілкувався з главою уряду України Арсенієм Яценюком, а з Володимиром Гройсманом, який зайняв потім цей пост, "жодного разу не розмовляв".

"З нинішнім прем'єром (Олексієм Гончаруком. - Ред.) у нас контакти перервані, ми не зідзвонюємося і не листуємося. Але віце-прем'єр Дмитро Козак з українським віце-прем'єром вже спілкувався, міністри енергетики вже спілкуються, тому я нічого не виключаю, хочуть - будь ласка", - сказав Медведєв.