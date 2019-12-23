Церемонія відспівування загиблого українського воїна Германа Соловйова відбудеться 26 грудня на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Герман Соловйов, 1994 року народження, уродженець Каменського, солдат, механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 грудня внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час бою з найманцями РФ у зоні проведення операції об'єднаних сил.

Поховають Германа Соловйова на Алеї Слави військового кладовища, розміщеному в районі "Соцмісто". У нього залишилися батьки.

Герман Соловйов став 50-м уродженцем Каменського, який загинув на російсько-українській війні.

Читайте також: Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців"