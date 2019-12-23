Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.12.19 19:58

Церемонія відспівування загиблого українського воїна Германа Соловйова відбудеться 26 грудня на Дніпропетровщині. ФОТО

26 грудня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області, о 10.00 в церкві Пресвятої Покрови (Київський патріархат), за адресою: вул. Слісаренка, 34 (біля 7-ї міської лікарні) відбудеться церемонія відспівування загиблого українського воїна Германа Ігоровича Соловйова (позивний Маяк).

Церемонія відспівування загиблого українського воїна Германа Соловйова відбудеться 26 грудня на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Герман Соловйов, 1994 року народження, уродженець Каменського, солдат, механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 грудня внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час бою з найманцями РФ у зоні проведення операції об'єднаних сил.

Поховають Германа Соловйова на Алеї Слави військового кладовища, розміщеному в районі "Соцмісто". У нього залишилися батьки.

Герман Соловйов став 50-м уродженцем Каменського, який загинув на російсько-українській війні.

Читайте також: Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100