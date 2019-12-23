"Це дуже гуманний тариф", - прем'єр РФ Медведєв про транзит газу через Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

"Я можу вам сказати, що це дуже гуманний тариф. Дуже гуманний тариф. І всі їхні спроби його підвищити мало чим закінчилися. Ну, скажемо, практично нічим не закінчилися", - сказав Медведєв.

"Тому що якби вони нам підвищили тариф, ми з ними не домовилися б", - зазначив він.

Раніше віце-прем'єр Дмитро Козак під час наради в Медведєва заявив, що тариф для "Газпрому" за послуги з транспортування буде незмінним протягом 5 років.

"Ми домовилися і зафіксували у відповідних протоколах розмір плати "Газпрому" за надання цих послуг, агентських послуг із транспортування газу, який є твердим і визначеним усі 5 років", - сказав Козак.

"Ризики, пов'язані з тарифним регулюванням на транспортування газу, ризики, пов'язані зі зміною законодавства, це будуть ризики "Нафтогазу України" - або виграш, в разі якщо на українській стороні згідно з законодавством України, яке тепер має відповідати нормам Європейського Союзу, будуть встановлені низькі тарифи на транспортування газу", - зазначив віце-прем'єр.

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