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23.12.19 20:32

На "Електроважмаші" вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА. ДОКУМЕНТ

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер звернувся з проханням допомогти вирішити ситуацію з боргами по зарплаті на "Електроважмаші" до Зеленського, Кабінету міністрів та голови Фонду держмайна.

На "Електроважмаші" вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА. ДОКУМЕНТ

Відповідні документи є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"На підприємстві вперше за останні роки має місце несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам. А також виникла заборгованість у платежах за електропостачання, у зв'язку з чим підприємство повідомили про відключення від електромережі", - сказано в зверненні.

Глава ОДА зазначає, що одночасно відбувається звільнення висококваліфікованих працівників підприємства, що ставить під загрозу стабільну роботу "Електроважмашу" і своєчасне виконання замовлень.

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"Обласна державна адміністрація просить втрутитися в цю ситуацію і сприяти вирішенню питання відновлення стабільної роботи підприємства і своєчасної виплати заробітної плати працівникам", - йдеться в документі.

На Електроважмаші вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 01
На Електроважмаші вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 02
На Електроважмаші вперше за останній час борги із зарплати, світло відключають за несплату, - Харківська ОДА 03

"Електроважмаш" - провідне державне підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського електротранспорту.

Підприємство вже кілька років є у списку на приватизацію, зазначив міністр економіки Тимофій Милованов. За його даними, "Електроважмаш" утримували від передачі до Фонду держмайна "штучно, щоб продовжити дерибанити активи".

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