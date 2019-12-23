Для клопотання про зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, немає підстав, - прокурор Донський

Про це пише hromadske з посиланням на прокурора у справі Олексія Донського, передає Цензор.НЕТ.

Завтра, 24 грудня, у Святошинському суді відбудеться чергове засідання.

"Ні я, ні інші прокурори в цій справі не клопотатимуть про зміну запобіжного заходу для обвинувачених, оскільки для цього немає підстав", - сказав він.

Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами.

За даними ЗМІ, українська сторона планує передати бойовикам "ДНР" і "ЛНР" п'ятьох колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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