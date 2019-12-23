Адвоката Чібірдіна звільнили з СІЗО, де він пробув 30 місяців, - Національна асоціація адвокатів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

Звільнення адвоката стало можливим завдяки тому, що необхідну суму застави зібрала Національна асоціація адвокатів України. Добровільні пожертви адвокатів акумулювалися в Благодійному фонді допомоги адвокатам. Зібраних коштів було недостатньо, тому було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури

"Я хочу подякувати за підтримку голові Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітовій, Вищій школі адвокатури, Комітету захисту прав адвокатів НААУ, а також усім колегам, які взяли участь у моїй долі. Сподіваюся, що надалі ми доведемо цю справу до справедливого кінця, і всі побачать наскільки безглуздим є обвинувачення і наскільки важко добитися правди в нашій державі", - сказав Олександр Чібірдін під час зустрічі з колегами одразу після звільнення.

Біля СІЗО Чібірдіна зустріли одеські адвокати Володимир Мацко і Світлана Немєрцалова, які працюють в молодіжному комітеті NextGen Odesa, а також захисник Чібірдіна – Іван Прилепський.

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"Сьогодні НААУ довела, що буде захищати права і свободи кожного адвоката, а також вимагати під держави дотримання професійних прав і гарантій. Порушення його прав було кричущим випадком, оскільки навіть без вручення підозри Чібірдін утримувався під вартою дуже тривалий період", - прокоментував Володимир Мацко.

Нагадаємо, справа адвоката Чібірдіна з моменту її початку перебувала у постійному фокусі уваги Національно асоціації адвокатів. Про порушення його професійних прав систематично повідомлялися не лише правоохоронні органи України, але і міжнародні інституції. У 2018 року про цю ситуацію було направлено звернення до уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Випадок прав адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах НААУ з порушень прав адвокатів в Україні, які поширюються у професійному середовищі в Україні та за кордоном. У жовні цього року захист Чібірдіна вперше домігся судового рішення про можливість внесення застави замість тримання під вартою.

За 5 років в Україні сталося більше 2500 злочинів проти адвокатів. Про це йдеться у звіті про порушення прав адвокатів в Україні за 2014-2018 роки, який підготував Комітет захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності НААУ.