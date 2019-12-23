Керівництву правління "Дельта банку" оголошено підозру про розкрадання 4,4 млрд грн, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Сьогодні, 23 грудня, відповідні підозри було оголошено колишній Голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ "Дельта Банк" та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю", - повідомляє пресслужба поліції.

Так, правоохоронці встановили, що посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

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Крім того, згадані службові особи АТ "Дельта Банк", для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

Такі дії стали підставою визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію. Згідно з висновками судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.

Зі свого боку пресслужба Генеральної прокуратури повідомила, що наразі органи прокуратури вживають заходи для встановлення місця перебування та затримання підозрюваних.

Як повідомлялося, 10 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив, що домігся відновлення кримінального провадження проти одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, який підозрюється у переведенні майже $50,63 млн.

Національний банк України від 2 жовтня 2015 року з пропозицією ФГВФО ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Дельта Банку.

Дельта Банк заснований у 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром загальних активів Дельта Банк займав 4-те місце (60,303 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.