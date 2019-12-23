Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.12.19 22:08

"Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ

Член синоду Православної церкви України, глава синодальної богословсько-літургійної комісії архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) прокоментував суперечки з питання про перенесення дати святкування Різдва і календарну реформу в ПЦУ.

"Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

На думку архієрея, перехід ПЦУ на григоріанський календар законсервує багато релігійних громад.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні лише спроби зараз прорекламувати її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно законсервують у Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", - зазначив архієпископ Евстратій.

Читайте також: ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній

За його словами, ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні.

Раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового, але не може ставити таке питання на порядок денний, поки "стає на ноги".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100