Україна працює над системою договорів, які мінімізують або приберуть ризик відмови РФ від транзиту газу, - Вітренко

Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться, а потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", — сказав він.

Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над "системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик".

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"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", — зазначив представник Нафтогазу.

Він додав, що Нафтогаз розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.

"Щоб все ж таки чинився певний тиск на російську сторону, щоби вони дійсно добросовісно відпрацювали ці документі, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був впроваджений в життя, а не залишився тільки на папері", — резюмував Вітренко.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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