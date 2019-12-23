Нафтогаз збирається перенести "точки передачі газу" на російсько-український кордон

Про це виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна на переговорах з Росією хотіла домогтися того, щоб європейська компанія була посередником між Газпромом і українським Оператором газотранспортної системи. Ця компація отримувала би газ на українсько-російському кордоні.

"На жаль, не вдалося цього досягти, тому що ця європейська компанія наразі відмовилася, але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від Газпрому у Словаччині, в Австрії, Франції, Німеччині, Італії, будуть отримувати газ на кордоні України та Росії, і зможуть потім цей газ продавати зокрема і в Україні за ціною, нижчою, ніж відповідно ціна європейська, плюс вартість транспортування з Європи в Україну", — сказав Вітренко.

Читайте також: Україна працює над системою договорів, які мінімізують або приберуть ризик відмови РФ від транзиту газу, - Вітренко

Він наголосив, що це "логічний процес", і Нафтогаз хоче перенести так звані точки передачі газу на кордон України та Росії.

"Тому що якщо це станеться, я особисто не вбачаю у цьому ризиків, якщо звичайно це не буде певне політичне рішення, і будуть якісь непрозорі компанії, непрозоро будуть отримувати гроші для того, щоби вони допомагали РФ реалізовувати якісь політичні цілі на території України. Але це зовсім інша історія", — резюмував представник Нафтогазу.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ